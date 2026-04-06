ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸ್: ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಚಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ವಿಜಯ್
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಅವಧಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂದಣಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರಚಾರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : April 6, 2026 at 10:43 AM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಪೊಲೀಸರು ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಇಂದು ನಡೆಸಲಿದ್ದ ವಿಲ್ಲಿವಕ್ಕಂ ಮತ್ತು ಟಿ. ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಲ್ಲಿವೆಕ್ಕಂನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರವರೆಗೆ ಟಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ವಿಲ್ಲಿವೆಕ್ಕಂನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ 1ರವರೆಗೆ ಟಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂದಣಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರಚಾರ ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಾ 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಸ್ವತಃ ಪೆರಂಬೂರ್ ಮತ್ತು ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ (ಪೂರ್ವ) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಾದ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ, ವಿಜಯ್ ಪೆರಂಬೂರ್ ಮತ್ತು ಕೊಲತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಗಾಧ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಲ್ಲಿವಕ್ಕಂ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಧವ್ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಕೊಲತ್ತೂರ್ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಲ್ಲಿವಕ್ಕಂ ಮತ್ತು ಟಿ. ನಗರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೀಮಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ದಿನದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
