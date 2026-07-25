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ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಗೆಲುವು ಎಂದ ವಾಂಗ್ಚುಕ್​; ಯುವಜನತೆಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಶಹಬ್ಬಾಸ್​ಗಿರಿ

ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ ಕೂಡ 26 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

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ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ (Sonam Wangchuk X post)
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By PTI

Published : July 25, 2026 at 5:31 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಿಯಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜಯ, ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ... ನೇರವಾಗಿ ಬೀದಿಗಳಿಂದ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದು, ಶಾಂತಿ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜೆನ್​ ಝಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಭಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಯದ ಕುರಿತಾದ ಭಯವನ್ನು ತೊರೆದು, ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೀಟ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ ಕೂಡ 26 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಈ ಚಳವಳಿಯು ಈಗ ಕೇವಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಳತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಹಬ್ಬಾಸ್​ ಎಂದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಎರಡು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಶೋಷಿತರು ತಮ್ಮ ಘನತೆಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕೆಂದಿರುವ ಅವರು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಲುವು: ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹತ್ವದ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಫಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮೃತ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯ: ಪೋಷಕರು

TAGGED:

WANGCHUK ON PRADHANS RESIGNATION
PRADHAN RESIGNATION
DELHI PROTEST
JANTAR MANTAR PROTEST
VICTORY OF DEMOCRACY

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