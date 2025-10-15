ಉಚಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿತರಿಸಿದ ಯುವಕ: ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದವರು; ಭೀತಿಗೊಳಗಾದ ಜನ, ತೀವ್ರಗೊಂಡ ತನಿಖೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹಳೆಯ ಪಟ್ಟಣದ ದಬೀರ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ - ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ಉಚಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿತರಿಸಿದ ಯುವಕ - ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ ಜನ - ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ
Published : October 15, 2025 at 9:28 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹಳೆಯ ಪಟ್ಟಣದ ದಬೀರ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಲವಾರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದ. ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 12 ಜನರು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರು. ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 12 ಜನರು ಈ ಯುವಕ ನೀಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದ ಬಳಿಕ ಇವರೆಲ್ಲ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ 12 ರಿಂದ 15 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರವೂ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದವರು ತಕ್ಷಣ ದಬೀರ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು, ಆತನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಯಭೀತಗೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು: ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ ಯುವಕನ ಮೂಲಗಳು, ಅವನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಮತ್ತು ಅವನು ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಉಳಿದ ರಸದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ , ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಿಚಿತರು ನೀಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಿಚಿತರು ನೀಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
