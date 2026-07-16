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'ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ದಯಾಮರಣ ನೀಡಿ': ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಐವರು ತಾಯಂದಿರ ಪತ್ರ

ಪ್ರಸವದ ನಂತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾದ ಐವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Case of kidney failure in new mothers: Victims demand immediate renal transplants from the government... or else facilitate euthanasia through the President.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ತಾಯಂದಿರ ಪತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 4:55 PM IST

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ಕೋಟಾ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಐವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಪತ್ರದ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೋಟಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ನಿಲೇಶ್ ಜೈನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತರ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರತಿದಿನ 80 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

12 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೋಂಕು: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಯಲ್, ಜ್ಯೋತಿ, ಪಿಂಕಿ ಹವಾರ್, ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿರಿನ್ ಎಂಬವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಗಿಣಿ, ಧನ್ನಿ, ಸುಶೀಲಾ, ಪಿಂಕಿ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಎಂಬವರು ಇನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಂದಿರಾದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಆರತಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅನುಭವ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂದರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವ ರಾಗಿಣಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೇರ ವೆಚ್ಚವೇನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ವಿವಿಧ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ಪಿಂಕಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆನೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಲಾರೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ದಯಾಮರಣದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ: ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ನರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೇ 9ರಂದು ನಾಲ್ವರು ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ.ಶ್ರದ್ಧಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿರುವ ಡಾ.ನವನೀತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ನೇಹ್ರಾ ಸಿಹ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 12ರಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.ಬದ್ರಿಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಖುಷ್ಬೂ ಮೀನಾ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೆ.ಕೆ.ಲೋನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿಂಕಿ ಖಿಂಚಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೀನಾ ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಜೆ.ಕೆ.ಲೋನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಡಾ.ನಿರ್ಮಲಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೋಟಾದ ನ್ಯೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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KIDNEY TRANSPLANT
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