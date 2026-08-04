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ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ನಿಧನ

ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್(92) ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

D Y PATIL PASSES AWAY
ದಿವಂಗತ ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ (ETV Bharat)
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By PTI

Published : August 4, 2026 at 3:31 PM IST

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ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಡಿ. ವೈ. ಪಾಟೀಲ್(92) ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್, ಪುತ್ರರಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸತೇಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1967-78 ರವರೆಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ.

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪಾಟೀಲ್, ತ್ರಿಪುರ, ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಗರದ ಮೇಯರ್​​ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ: ಡಾ. ಡಿ. ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ 1957 ರಿಂದ 1962 ರವರೆಗೆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು, ನಂತರ 1967 ರಿಂದ 1972 ರವರೆಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಳಮಟ್ಟದ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು.

ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನಿಧನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ: ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ. ಡಿ. ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನಿಧನ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಎಂಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 6ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ 'ಡಿ. ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ' ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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D Y PATIL
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಿ ವೈ ಪಾಟೀಲ್ ನಿಧನ
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D Y PATIL PASSES AWAY

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