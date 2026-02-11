ETV Bharat / bharat

ದಾರ ಸಹಿತ ಸೂಜಿ ನುಂಗಿದ್ದ ನಾಯಿ: ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಡನ್​​ ರಿಟ್ರೈವರ್​ಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

3 ವರ್ಷದ ಗೋಲ್ಡನ್​​ ರಿಟ್ರೈವರ್​​​​ ಸಾಕು ನಾಯಿ ದಾರ ಸಹಿತ ಸೂಜಿ ನುಂಗಿತ್ತು. ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ SWALLOWED NEEDLE THREAD GOLDEN RETRIEVER ಗೋಲ್ಡನ್​​ ರಿಟ್ರೈವರ್
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 11, 2026 at 5:53 PM IST

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ 3 ವರ್ಷದ ಗೋಲ್ಡನ್​​ ರಿಟ್ರೈವರ್​​​​ ತಳಿಯ ಶ್ವಾನವೊಂದನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ದಾರ ಸಹಿತ ಸೂಜಿ ನುಂಗಿದ್ದ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಗೋಲ್ಡನ್​​​ ರಿಟ್ರೈವರ್​​​​​​ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ನಾಯಿ ಮಾಲೀಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಾಗ, ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ್​ ಅವರು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ದಾರ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು: ನಾಯಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್​​​​​​ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವ ಭೀತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮಾಲೀಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ್​ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ದೆಹಲಿಯ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ವಿಕ್ರಮ್​ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಡಾ. ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಯಶಸ್ವಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ: ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ದಾರವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೂಜಿಯು ಒಳಗಿನ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಶ್ವಾನದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇಂತಹ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ದಾರ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಿಯ ಮಾಲೀಕರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಪಡೆದ 2ನೇ ಜನ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಪಡುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಶ್ರಮ ಇವರೆಡನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

