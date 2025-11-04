ETV Bharat / bharat

ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಒಲಿದ ₹11 ಕೋಟಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ: ಐದು ದಿನಗಳ ಹುಡುಕಾಟದ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ವಿಜೇತ ವ್ಯಕ್ತಿ!

ಲಾಟರಿ ಯಾವಾಗ, ಯಾರಿಗೆ ತಗುಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬ್​ ಸರ್ಕಾರದ ದೀಪಾವಳಿ ಲಾಟರಿಯ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ ಪಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
ಭಟಿಂಡಾ (ಪಂಜಾಬ್) : ಪಂಜಾಬ್​ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಲಾಟರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆದ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಠ್ಪುತ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಮಿತ್ ಸೆಹ್ರಾ ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆ: ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆದ ಲಾಟರಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಅಮಿತ್​ ಸೆಹ್ರಾ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದವರಾದ್ದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್​ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ರತನ್ ಲಾಟರಿ ಕೌಂಟರ್‌ನ ಮಾಲೀಕ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಜೇತರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಮಿತ್​ ಸೆಹ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ, ಅವರು ತಮಗೆ ಒಲಿದ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಚಂಡೀಗಢಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಭಟಿಂಡಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್​​ಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

8,750 ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ: 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಖುಲಾಯಿಸದ ಲಕ್, ಈಗ ಗಿನ್ನಿಸ್​ನತ್ತ ಚಿತ್ತ!

ಕೇರಳದ ಲಾಟರಿ ಬಹುಮಾನ ಸುದ್ದಿ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಓಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾನ್​ ಪೇಂಟ್ಸ್​ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು.

ಆಲಪ್ಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರವೂರಿನ ಮೂಲದ ಶರತ್ ಎಸ್.ನಾಯರ್ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ ಪಡೆದಾತ. ಈತ ನೆಟ್ಟೂರಿನ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಶರತ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ TH 577825 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟಿಕೆಟ್​​ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿತ್ತು.

ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಶರತ್, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಣಂ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಟಿಕೆಟ್​ಗಳ ಡ್ರಾ ನಡೆಸಿದಾಗ ಶರತ್​ ಅವರ ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಂಬಲಾಗದ ಅವರ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತುರವೂರಿನ ಥೈಕಟ್ಟುಸ್ಸೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಾಗ ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ: ಲಾಟರಿ ತಾಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶರತ್​, ನಾನು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಲಾಟರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್​​ಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಡ್ರಾ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹25 ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದರೂ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಬರದ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ ವಿಜೇತ: ಏಜೆಂಟ್ ಹೀಗಂತಾರೆ

