ವಿಜಯ್ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ IUML, VCK: ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶಹಜಹಾನ್, ವನ್ನಿ ಅರಸು

VCK and IUML Join CM Vijays Cabinet; Vanniarasu and Shahjahan Sworn In as Ministers
ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶಹಜಹಾನ್ ಹಾಗೂ ವನ್ನಿ ಅರಸು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 2:52 PM IST

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದ ವಿದುತಲೈ ಚಿರುತೈಗಲ್ ಕಚ್ಚಿ (VCK) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ (IUML) ಪಕ್ಷ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡವು. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಪನಾಶಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್​ ಶಾಸಕ ಎ.ಎಂ. ಶಹಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಸಿಕೆ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿವನಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ವನ್ನಿ ಅರಸು ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್.ವಿ. ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು.

ಶಹಜಹಾನ್ ಅವರು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ವನ್ನಿ ಅರಸು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಇಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಜನಗಣಮನ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ತಾಯ್ ವಾಳ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಇರುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳು ನಾಡಗೀತೆ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಭಾಗ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಇಬ್ಬರು ಹೊಸ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಸಿಕೆ ನಾಯಕ ವನ್ನಿ ಅರಸು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಐಯುಎಂಎಲ್ ನಾಯಕ ಎ.ಎಂ. ಶಹಜಹಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು "ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ಆಡುತುರೈ ಎ.ಎಂ. ಶಹಜಹಾನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎ.ಎಂ. ಶಹಜಹಾನ್, ಭಾರತೀಯ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್‌ನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 25, 1968 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಅವರು 1986 ಮತ್ತು 1989ರ ನಡುವೆ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯ ಜಮಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಹಜಹಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಐಯುಎಂಎಲ್‌ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವನ್ನಿ ಅರಸು ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರದರಾಜಪುರಂನವರಾಗಿದ್ದು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು 2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವನೂರಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಂತರ 2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿವನಂನಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಇವರ ಸ್ಥಾನ ಭರ್ತಿಯಿಂದ ಟಿವಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಸಿಕೆ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ವನ್ನಿಯರಸು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

