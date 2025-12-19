ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಬಿಡಲ್ಲ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ
2020-21ರಲ್ಲಿ 1,11,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು 2025-26ರಲ್ಲಿ 86,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರವು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
Published : December 19, 2025 at 3:26 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 100 ದಿನಗಳ ಖಾತರಿಯ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ (MGNREGA) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ನರೇಗಾ ಬದಲು ವೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಅಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) (VB-G RAM G) ಮಸೂದೆ, 2025ರ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಬಡವರನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು, ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದು ಬಡವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆ: "ನರೇಗಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಬಡವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿರುಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬಡವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಬಡ ಜನರನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಾ? ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ತಳ್ಳುವುದಾ? ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
2021 ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ರೈತರ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಮೂರು ಕರಾಳ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. MGNREGA ಅನ್ನು ಅದರ ಹಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನರು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಖರ್ಗೆ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಈ ಕಾನೂನು ಬಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಡವರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರವು ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಸತ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಮಸೂದೆಯು ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿಯ ಡೆರೆಕ್ ಒ'ಬ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
