ವಟ ಪೌರ್ಣಿಮಾ ವಿಶೇಷ: 300 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
ವಟ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿರುವ ಆಲದ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ.
Published : June 29, 2026 at 5:44 PM IST
ಅಮರಾವತಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಅಮರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ ಚಂದೂರ್ ರೈಲ್ವೆ ತಾಲೂಕಿನ ತರೋಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡ ಎಂಬಂತೆ 300 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರವೊಂದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ವಟ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಆಲದ ಮರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತರೋಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಆಲದ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮರ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಮೂಲ ಬುಡದಿಂದ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಚಿಗುರುಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ಮತ್ತೆ ಮರಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಈ ಮರದ ವಿಶೇಷ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಮೂಲ ಮರದಿಂದ 40 ರಿಂದ 45 ಮರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ತನ್ನ ನೂರಾರು ನೇತಾಡುವ ಬೇರುಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಂಟಪದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಪನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಮರವನ್ನು 'ಪವಿತ್ರ ತೋಪು' ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನ ಈ ಮರವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
300 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರಬಹುದು: "ಈ ಆಲದ ಮರವು ಕನಿಷ್ಠ 300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮರದ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರಬಹುದು. ಮೂಲ ಬುಡವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ವಂಶಸ್ಥರು (ಬೇರುಗಳು) ಹೊಸ ಮರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಅರ್ಚನಾ ಮೊಹೋಡ್.
"ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಆಲದ ಮರ ಸಾವಿರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮಂಗಗಳು, ಬಾವಲಿಗಳು, ಕಣಜಗಳು, ಜೇನುನೊಣಗಳು, ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಅರ್ಚನಾ.
"ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಅಕ್ಷಯ, ಅಮರ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಮರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಲದ ಮರವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮರದ ಬೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕಾಂಡವು ರಕ್ಷಕ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆಗಳು ವಿನಾಶಕ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ದಂತಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾಪ್ರಳಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಶವಾದರೂ, ಆಲದ ಮರದ ಎಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಅಕ್ಷಯವತ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಅರ್ಚನಾ ಮೊಹೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಟಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತದ ಹಿಂದಿನ ನಂಬಿಕೆ: "ಪತಿ ಸತ್ಯವಾನ್ನನ್ನು ಯಮನಿಂದ ಬದುಕುಸಿದ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಸತ್ಯವಾನ ಸಾವಿತ್ರಿಯನ್ನು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು, ಭರತ ಖಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತಿವ್ರತೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆದರ್ಶಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ವಟಸಾವಿತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ವಟವನ್ನು (ಆಲದ ಮರ) ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ದಾರವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಆಲದ ಮರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಬೇರುಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ಹೊಸ ಮರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂಲ ಮರವು ನಾಶವಾದರೂ, ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಹೊಸ ಮರಗಳು ಜೀವನದ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಆತ್ಮದ ಅಮರತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಶಾಶ್ವತ ಚಕ್ರದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚನಾ ಮೊಹೋದ್.
"ಭಾರತವು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಆಲದ ಮರಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು 500ರಿಂದ 550 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮರಗಳಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 4 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರ ಕೂಡ ಇಂತಹದ್ದೇ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತನ್ನದೇಯಾದ ದಂತ ಕಥೆ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರು ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಲದ ಮರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು 'ಫಿಕಸ್ ಬಾಗೆಲೆನ್ಸಿಸ್'. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬನ್ಯನ್ ಟ್ರೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವೂ ಇದೆ. ಮೊದಲು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬನಿಯಾಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಮರವನ್ನು ಬನ್ಯನ್ ಟ್ರೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅದೇ ಹೆಸರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ನ ವಡೋದರಾ ನಗರದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆಲದ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆದ ಕಾರಣ ನಗರಕ್ಕೆ ವಡೋದರಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ 1850ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಅರ್ಚನಾ ಮೊಹೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಔಷಧೀಯ ಗುಣ:
- ಆಲದ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಗಟೆ ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಭೇದಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
- ಆಲದ ಮರದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ, ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ, ಆಲದ ಮರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರು: "ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಆಲದ ಮರದ ಹೆಸರು 'ನ್ಯಾಗ್ರೋತ್' ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರ ಎಂದರ್ಥ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಲದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಆಲದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಅರ್ಚನಾ.
ತರೋಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಆಲದ ಮರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ:
- ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
- ಸರಿಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯದು.
- ಒಂದು ಮೂಲ ಮರದಿಂದ 30 ರಿಂದ 35 ಹೊಸ ಮರಗಳ ಮರುಹುಟ್ಟು.
- ಸಾವಿರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬಾವಲಿಗಳು, ಮಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರ.
- ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮರ.
- 'ಅಕ್ಷಯವತ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಆಲದ ಮರವು ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು!: ಈ ಆಲದ ಮರವು ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ನತ್ತುಜಿ ಮುಧೋಳಕರ್ ತರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಅಜ್ಜ ನತ್ತುಜಿ ಮುಧೋಳಕರ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ರಖ್ಮಾ ಮುಧೋಳಕರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗಳು ಈ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಲದ ಮರವಿರುವ ಈ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ಈ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಆಲದ ಮರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. - ನರೇಂದ್ರ ಮುಧೋಳಕರ್, ಮುಂಬೈ
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