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ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಹಣ ಅವ್ಯವಹಾರ; 24 ಕೋಟಿ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ: ಸಂಜಯ್​ ಸಿಂಗ್​​

ದೇವಾಲಯದ ದೇಣಿಗೆಗಳು, ಹುಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

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ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 1:05 PM IST

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ವಾರಣಾಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ದೇಣಿಗೆ ನಿಧಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇವಾಲಯದ ದೇಣಿಗೆಗಳು, ಹುಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೂ ಖರೀದಿ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 2,92,86,000 ಮೌಲ್ಯದ 0.645 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಜುಲ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ 24 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಹಂತ್ ಮುರಳೀಧರ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖರೀದಿದಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಖರೀದಿಯ ನಂತರವೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಜುಲ್ ಭೂಮಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

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