ಹೋಲಿಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾದ 15 ಮಹಿಳೆಯರು: ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿಯರು!
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತವಾದ, ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿಂದಿತರಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇ - ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
ವಾರಾಣಸಿ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಶಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಡಿ. ಇವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದ ಮಾದರಿ ಮಹಿಳೆಯರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ತಳ್ಳಿದ, ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇವರು ಇಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಇವರು ಕೇವಲ ಈ ರಿಕ್ಷಾದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಗೌರವ ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ, ಯಾರದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲಿಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅವರು ಇ - ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ: ಹೋಲಿಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಯೋಜಕಿ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ 'ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 2024ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದವಿರುವ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಾರಾಣಸಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ರೈಡ್ಗೆ 500 ರೂ ಆದಾಯ: ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಸಿಂಗ್, ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಾಶಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಘಾಟ್ಗಳು, ಆರತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ರೈಡ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ 500 ರೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಷ್ಟದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದ ಸಮಾಜ: ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿ, 2009 ರಿಂದ ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ದುಡಿಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎದುರಾದಾಗ ನಾನು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು.
ರಿಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಒಪ್ಪಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ನನಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಮತ್ತೆ 4 - 5 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕರೆತಂದಿತು.
ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ನಾನೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ: ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆಯು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದೆ. ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇತರರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ,
ಮಗಳು ಖುಷಿ: ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚಾಲಕಿ ಅಂಜಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಸಂತಸದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಮಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಕ್ಷಾದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರೈಡ್ಗೆ 500 ರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡುವ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜಟಕಾ ಬಂಡಿ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ: ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚಾಲಕಿ ರಶ್ಮಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ಯೋಗ ನನಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಲಿಸಿತು. ಈ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಇದೀಗ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆಂಬಲ: ವಾರಾಣಸಿಯ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದೀಗ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಬಲವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಕಾಶಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರಿಗ ಕಾಶಿಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಾರಾಣಸಿಯ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
