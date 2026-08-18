ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ, ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ್ರೂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ: ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
ನಾವು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಡೋದು ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : August 18, 2026 at 8:21 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಬೆಂಗಳೂರು: "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಿ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಎರಡು ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಿದ ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ 84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಎಂಬ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆ" ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
"ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ದೇಶವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕುಟುಕಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೊ ಕುರಿತ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, "ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ. ನಾವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಿ ಅಥವಾ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಿ; ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನರು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮತ್ತು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನೀಡಲು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್", "ವಂದೇ ಮಾತರಂ" ಮತ್ತು "ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್" ನಂತಹ ಮುಂತಾದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಈ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಸದರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆಯೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಸಂಬದ್ಧ ಮಾತಿಗೆ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಕ್ಷೇಪ: ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಎರಡು ಚರಣ ಮಾತ್ರ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೊಂದನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕೊ ಬೇಡವೊ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ಗೆ RSS ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೂತ್ತು? ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಗೂಂಡಾ. ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದವರು. ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೂತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕಿಗೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಗ್ಗೆ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಂಡಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಹತ್ವ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲ ಇರದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು?. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಧ್ವಜ ತೆಗೆದು ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೇ RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ RSS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮರೆದಿದ್ದಾರೆ. RSS ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹಗಲುರಾತ್ರಿ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. RSS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೆ ಇವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
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