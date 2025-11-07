ETV Bharat / bharat

'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಎಂಬುದು ಮಂತ್ರ, ಕನಸು, ಸಂಕಲ್ಪ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯ 150ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ 150ನೇ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಈ ಗೀತೆಯು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗೀತೆ ಎಂದರು.

vande-mataram-is-a-mantra-dream-resolution-and-energy-its-prayer-to-maa-bharati-pm-modi
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ANI)
By ANI

Published : November 7, 2025 at 12:21 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯಾಗಿರುವ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮಂತ್ರ, ಶಕ್ತಿ, ಕನಸು ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ 150ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುವ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಈ ಗೀತೆಯು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಕುರಿತ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆಯ ಮೂಲಕ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಶಬ್ಧವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಧೈರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಏನೂ ಎಲ್ಲ ಎಂಬ ಗುರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಅನುಭವದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕುರಿತು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಭವ್ಯ ಅನುಭವವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಹೃದಯವನ್ನು ಮಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನವೆಂಬರ್​ 7ನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಎಂದು ಕರೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ 150ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ 150ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯ ಎಂದರು.

ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಇಂದು ನಾನು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಗೀತೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು 1876 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಆಗಿದೆ. 1882ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರ ಆನಂದಮಠ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಗೀತೆಯು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

