ETV Bharat / bharat

ಪ.ಬಂಗಾಳ: ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಬಿರ್ಭೂಮ್‌ನ ಹಲವೆಡೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ; ಟಿಎಂಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗೆ ಹಲ್ಲೆ

ಟಿಎಂಸಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಬಿರ್ಭೂಮ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

arson-and-vandalism-at-several-area-in-birbhum-after-bjp-victory-trinamool-councilors-assaulted
ಟಿಎಂಸಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುವುದು. (X@AITCofficial)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 5, 2026 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಿರ್ಭೂಮ್‌(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನುಬ್ರತಾ ಮಂಡಲ್ ಅವರ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಭಿರ್ಭೂಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 11 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 6 ಕಡೆ ಕಮಲ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಬಾರಿಯ ಶಾಸಕ ಆಶಿಶ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಎಂಸಿಯ ಇಬ್ಬರು ಹಾಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಾಳಯ ಗೆಲುವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೋಲ್ಪುರದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಿರ್ನಹಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಚುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನುಬ್ರತಾ ಮೊಂಡಲ್ ಅವರ ನಿವಾಸದೆದುರು ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಕೆಂಪುಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ' ಬಿರ್ಭೂಮ್​ ಎಡ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುಚ್‌ಪುರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ನಂತರ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2011ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಬೇಧಿಸಿದೆ.

ಜಾನುವಾರು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಬ್ರತಾ ಮೊಂಡಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಬಳಿಕವೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 11 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೈಕಿ, ಟಿಎಂಸಿ ಬೋಲ್ಪುರ್, ನಾನೂರ್, ಹಸನ್, ಮುರರೈ ಮತ್ತು ನಲ್ಹತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡರೆ, ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಸೂರಿ, ರಾಂಪುರ್ಹತ್, ಮಯೂರೇಶ್ವರ್, ದುಬ್ರಾಜ್‌ಪುರ್, ಸೈಂಥಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಾಭ್‌ಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಗಳು ಕಂಡಿದ್ದು, ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್​ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಾನೂರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿರ್ನಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬೋಲ್ಪುರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳ ಎದುರೇ ಟಿಎಂಸಿ ಶಿಬಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ತೃಣಮೂಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಬ್ರತಾ ಮೊಂಡಲ್ ವರ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದುಬ್ರಾಜ್‌ಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಬಾದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋಶದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲಬ್‌ಪುರದಲ್ಲಿನ ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವ ವರದಿಗಳಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

TRINAMOOL COUNCILORS ASSAULTED
BIRBHUM VIOLANCE
ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026
ASSEMBLY ELECTION 2026
POST POLL VIOLANCE IN BIRBHUM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.