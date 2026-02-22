ಭಾರತದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಶನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ
ಸ್ಫೋಟಕ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಚೆಕ್ ನೀಡಿ ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 22, 2026 at 6:57 PM IST
ಪಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಾರೆ, ಬಿಹಾರದ 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ನೀಡಿ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೇಯಸಿ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 80 ಎಸೆತಗಳನ್ನೆದುರಿಸಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 15 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವೈಭವ್ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿತು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 169.50ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 62.71ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 439 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
अंडर-19 क्रिकेट विश्वकप 2026 में अभूतपूर्व प्रदर्शन कर बिहार समेत पूरे देश को गौरवान्वित करने वाले वैभव सूर्यवंशी को आज माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी ने 1, अणे मार्ग स्थित “संकल्प” में सम्मानित किया।— Janata Dal (United) (@Jduonline) February 22, 2026
मुख्यमंत्री जी ने उन्हें 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर उनका… pic.twitter.com/Gfo8G0QCWh
ಅಂಡರ್ 19 ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇವರು, 25 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 56.48 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,412 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 165ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಶತಕ, ಏಳು ಅರ್ಧಶತಕ ಪೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 175 ಇವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 108 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 84 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 190 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಋತುವಿಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 1.1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರನೋರ್ವ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ದಾಖಲೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಟ್ಟವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಿಹಾರದ ಸಮಸ್ತಿಪುರದ ಪೋದಾರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
