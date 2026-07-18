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ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಹಿಳೆ ಬಂಧನ

ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದ ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Uzbek Woman Arrested Over Forged Aadhaar Card At India-Nepal Border
ಬಂಧಿತ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 3:47 PM IST

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ಮೋತಿಹರಿ: ಬಿಹಾರದ ರಕ್ಸೌಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿವೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 16ರಂದು ರಕ್ಸೌಲ್ ಮೈತ್ರಿ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ (SSB)ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ತಾನು ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಜೆ ಬೊಜೊರೊವಾ ಶಕರ್ಜೋನ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಮಹಿಳೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2029ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಉಜ್ಬೆಕ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮಾನ್ಯ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗುರುತಿನ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹರೈಯಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಮಹಿಳೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ದಾಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದ್ದು, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರೈಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರಲು ಮಾನ್ಯ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಬಳಿ ನಕಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ, ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹರೈಯಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್​​​ಹೆಚ್‌ಒ) ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಂದಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ: ಮಹಿಳೆಗೆ ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೆರವಾದರು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಕಲಿ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್​​​ಹೆಚ್‌ಒ ಪಾಸ್ವಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

INDIA NEPAL BORDER
BIHAR
AADHAAR CARD
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಹಿಳೆ ಬಂಧನ
UZBEK WOMAN ARREST

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