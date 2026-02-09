ಭೀಕರ ಭೂ ಕುಸಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಿಲ್ಕ್ಯಾರಾ ಸುರಂಗ ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧ: ಜನವರಿ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ
ಸಿಲ್ಕ್ಯಾರಾ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವು ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣವು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಮುನೋತ್ರಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Published : February 9, 2026 at 8:27 PM IST
ಉತ್ತರಕಾಶಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ : ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ 4.5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ, ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಿಲ್ಕ್ಯಾರಾ ರಸ್ತೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವು 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಸುರಂಗದ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನವಯುಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಪಿಎಂ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜನವರಿ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಮುನೋತ್ರಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಯಮುನೋತ್ರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಹೆಚ್ಐಡಿಸಿಎಲ್ ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 1,384 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದರೆ, ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಕಣಿವೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಸುರಂಗದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 12, 2023 ರಂದು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಠಾತ್ತನೆ ಕುಸಿದಾಗ, ಸುರಂಗವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದು 41 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 17 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್ಎಚ್ಐಡಿಸಿಎಲ್), ಇಂಡೋ - ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ (ಐಟಿಬಿಪಿ) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೃಹತ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. 652 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು.
ಸಿಲ್ಕ್ಯಾರಾ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಕೊರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪದೇ ಪದೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾಕಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 4 ಇಂಚಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಭಾರಿ ಆಗರ್ ಯಂತ್ರವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಇಲಿ ರಂಧ್ರ ಗಣಿಗಾರರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರವು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು.
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ, ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆಗಳ ನಂತರವೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರಾ ಮಾರ್ಗದ ರಾಡಿ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
