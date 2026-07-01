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ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮದರಸಾ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದು: ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮದರಸಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಡಿತ.

MADRASAS ACT ABOLITION
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 3:42 PM IST

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ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (ಯುಸಿಸಿ) ಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮದರಸಾ ಕಾನೂನನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಂದರೆ, ಮದರಸಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ (ಜುಲೈ 1) ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಅರೇಬಿಕ್ - ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮದರಸಾಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾನೂನನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸೇವಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳೇನು?: ಹೊಸ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ, ರಾಜ್ಯದ ಮದರಸಾಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಎರಡು ಶಿಫ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಶಿಫ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ಶಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮದರಸಾಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಎಂ ಧಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರವು ಆಧುನಿಕ, ಪಾರದರ್ಶಕ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, 'ವಿಕಸಿತ ಉತ್ತರಾಖಂಡ' ಮತ್ತು 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ' ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಮದರಸಾಗಳು?: ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 452 ಮದರಸಾಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 400 ಮದರಸಾಗಳು 1 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 55 ಮದರಸಾಗಳು 9 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

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UTTARAKHAND MINORITY EDUCATION ACT
UTTARAKHAND MADRASA BOARD ABOLITION
UTTARAKHAND
ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ
MADRASAS ACT ABOLITION

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