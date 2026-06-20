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ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಿಂದ ಇಟಲಿಗೆ ರಫ್ತಾದ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣುಗಳು!

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಟಲಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

LYCHEE EXPORT TO ITALY
ಇಟಲಿಗೆ ರಫ್ತಾದ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣುಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 8:01 PM IST

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ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಿಂದ 1,000 ಕೆ.ಜಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜರಹಿತ ಲಿಚಿಯನ್ನು ಇಟಲಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಲಿಚಿಯು ಸಿಹಿ, ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಲಿಚಿ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ (ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ) ಹಣ್ಣು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ, ಸುಮಾರು 1,000 ಕೆಜಿ ಲಿಚಿಗಳನ್ನು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟಲಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Lychee export to Italy
ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣ್ಣು: ಲಿಚಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣ್ಣು. ಮರದಿಂದ ಕೊಯ್ದ ನಂತರ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಲಿಚಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಿಗಾಗಲಿ ಸಾಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೆಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಲಿಚಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಲಿಚಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 10 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಫ್ತಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Lychee export to Italy
ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ (ETV Bharat)

ಆಧುನಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಲಿಚಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಲಿಚಿ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಹಣ್ಣು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂತ್ರಗಳು ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಫ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. - ಎನ್‌ಸಿ ಶಾ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞ, ಎಪಿಇಡಿಎ.

5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ: ಲಿಚಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು, ಸಾಗಣೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಣ್ಣದೊಂದು ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಹ ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಲಿಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್‌ಪುರದಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್‌ನಿಂದ ಕತಾರ್‌ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಿಂದ ಇಟಲಿಗೆ ಲಿಚಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಲಿಚಿ ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. - ಆರ್‌ಕೆ ಸಿಂಗ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ.

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಲಿಚಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಮಾಧುರ್ಯ. ಡೂನ್ ಕಣಿವೆಯ ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಲಿಚಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

Lychee export to Italy
ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ಈ ಸಾಗಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಗಣೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸಾಗಣೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು.

Lychee export to Italy
ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ (ETV Bharat)

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LYCHEE EXPORT TO ITALY
ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು
ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಫ್ತು
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