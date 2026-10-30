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ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜೋಶಿಮಠದ ಬಳಿ ಆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಪತನ

ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಪೈಲಟ್​ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

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ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 30, 2026 at 3:19 PM IST

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ಚಮೋಲಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಆರು ಜನರಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​​ವೊಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿನ ಜೋಶಿಮಠ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪತನವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಪೈಲಟ್​ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಪತನಗೊಂಡ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಬದ್ರಿನಾಥ ಧಾಮದಿಂದ ಮರಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೇಟರ್​ ಗೌರವ್​ ಕುಮಾರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HELICOPTER CRASHES NEAR JOSHIMATH
UTTARAKHAND HELICOPTER MISSING
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಪತನ
ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಪತನ

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