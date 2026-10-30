ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜೋಶಿಮಠದ ಬಳಿ ಆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನ
ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಪೈಲಟ್ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Published : October 30, 2026 at 3:19 PM IST
ಚಮೋಲಿ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಆರು ಜನರಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ವೊಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿನ ಜೋಶಿಮಠ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪತನವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಪೈಲಟ್ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನಗೊಂಡ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬದ್ರಿನಾಥ ಧಾಮದಿಂದ ಮರಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೇಟರ್ ಗೌರವ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿ ಸ್ಪೋಟ; ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್, ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ