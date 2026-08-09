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ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ: ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರೇಣು ಧರಿಯಾಲ್

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ತಲೆಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರೇಣು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Renu Dhariyal from Uttarakhand
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರೇಣು ಧರಿಯಾಲ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2026 at 5:13 PM IST

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ಹಲ್ದ್ವಾನಿ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಬಹುಶಃ ನೀಳ ಕೇಶರಾಶಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದು, ಶ್ಯಾಂಪೂ, ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಸರ್ಕಸ್​ ಮಾಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಬಿರುದಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಷಯದಿಂದಾಗಿಯೇ ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯ ನಿವಾಸಿ ರೇಣು ಧರಿಯಾಲ್ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ​ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣು ಅವರಿಗೆ 8 ಅಡಿ 10 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಕೂದಲುಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಕೂದಲು ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ರೇಣು ಅವರ ವರ್ಷಗಳ ಸಮರ್ಪಿತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ.

ರೇಣು ಧರಿಯಾಲ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಿಂದಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಂತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಇರುವ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ರೇಣು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತಲೆ ಕೂದಲು 8 ಅಡಿ 10 ಇಂಚುಗಳು (271.50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು) ಉದ್ದವಿದೆ. ರೇಣು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಅಲಿಯಾ ನಾಸಿರೋವಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೂದಲು 257.33 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ರೇಣು ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದ 272 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾಡ್ಲೋ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯು ಕೇವಲ ಉದ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

2015 ರಿಂದ ರೇಣು ಧರಿಯಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.

ರೇಣು ಧರಿಯಾಲ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ತಲೆಕೂದಲು
ರೇಣು ಧರಿಯಾಲ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ತಲೆಕೂದಲು (ETV Bharat)

ಇಂತಹ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಕೂದಲನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜಡೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಲು ಗಂಟೆಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. - ರೇಣು

ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ?: ರೇಣು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೂದಲಿನ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ರೇಣು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೂದಲ ಆರೈಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೇಟರ್​ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯ ರೇಣು ಅವರ ಕೂದಲು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಸಾಹ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆರೈಕೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತಂಕ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಅನಿಲ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರೇಣು ಧರಿಯಾಲ್ ಅವರ ಕೂದಲು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಧಾರಿತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರೇಣು ಧರಿಯಾಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೇ? ರೇಷ್ಮೆಯಂಥ ಕೂದಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ? ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್

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