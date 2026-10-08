ಐಫೋನ್ ಕದ್ದು ಅದರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರಿಗೇ ಮೆಸೆಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಳ್ಳ!
ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೇ ಕಳ್ಳ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 8, 2026 at 3:52 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಭಯ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆಯೇ?..ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಲು ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಐಫೋನ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅದರ ಮಾಲೀಕರಿಗೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ..!
ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ. ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದು ತಾನು ಬಳಸಲು ಅದರ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕನ ಬಳಿಯೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಈ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರಕರಣವೇನು?: ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಳ್ಳತನ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸನ್ಶೈನ್ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ನಿವಾಸಿ ಕೌಶಿಕಿ ಧ್ಯಾನಿ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಬಂದ ಸಂದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೌಶಿಕಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಕ್ಷಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಐಫೋನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಯತ್ತ ಸುಳಿದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ಕಳವು ಬಗ್ಗೆ ಸಕ್ಷಮ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋನ್ ಮರಳಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಫೋನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದವು. ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಲೆಂದು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಮರುದಿನ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ: ಕೌಶಿನಿ ಧ್ಯಾನಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನವಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ಶಂಕಿತನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಆತ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳಿದ್ದರೂ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಐಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಎರಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮೀಪ ನಡೆದ ಇತರ ಕಳ್ಳತನಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳ್ಳತನದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಘಟನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳೋದೇನು?: ಆದರೆ, ಫೋನ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಕಾಣೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಳ್ಳನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ಸುಯಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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