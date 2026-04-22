ಇಂದಿನಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೇದಾರಾನಾಥ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ; ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಘೋಷಣೆ
ಪವಿತ್ರ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದ ದ್ವಾರವನ್ನು ಇಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದವರೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿದೆ.
Published : April 22, 2026 at 12:59 PM IST
ಕೇದಾರನಾಥ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ್): ಪವಿತ್ರ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದ ದ್ವಾರವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಇಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಮತ್ತು ಜೈ ಬಾಬಾ ಕೇದಾರ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ದೇಗುಲದ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.
ದೇಗುಲವನ್ನು 51 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಭವ್ಯ ರೋಮಾಂಚಕ, ದೈವಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರವಿತ್ರ ಚಾರ್ದಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೇದಾರನಾಥ್ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಕಠಿಣ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದೇಗುಲ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ, ಇದೀಗ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಗುಲ ಬಾಗಿಲು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಎಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಮುನೋತ್ರಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೇದಾರನಾಥ ಈಗ ತೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ತೆರೆಯಲಿವೆ.
ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ದೈವಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬದರೀನಾಥ್ ಮತ್ತು ಕೇದಾರನಾಥಗಳು ಕೇವಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಬಾಬಾ ಕೇದಾರನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಶುಭಕರವಾಗಲಿ. ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಧಾಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಯಾತ್ರೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸುಗಮ ದರ್ಶನ ದೊರೆಯುವಂತೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
