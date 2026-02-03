ETV Bharat / bharat

ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಹಿಮಾಚಲ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್; ಚಾಲಕ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಹಿಮಾಚಲ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ (ANI)
ETV Bharat Karnataka Team

February 3, 2026

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ವಿಕಾಸನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಮಾಚಲ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ) ಬಸ್​ವೊಂದು ಆಳವಾದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ವಾನು ಪ್ರದೇಶದ ಸುಡೋಯ್ ಖಾದ್ ಬಳಿ ಈ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತ್ಕಕೀಡಾಗಿದೆ. ಬಸ್​ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಚೌಪಾಲ್- ನೆರ್ವಾದಿಂದ ಪೌಂಟಾ ಸಾಹಿಬ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 14ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಯಾಸ್ಮಿನ್​ ಬೇಗಂ(46), ರಿಚಾ(30), ಧನ್​ ಬಹದ್ದೂರ್​ ಮತ್ತು ಬಸ್​ ಚಾಲಕ ದಿನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ (54) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಪಘಾತದ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಸ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​ನ ದಕ್ಪಥರ್, ಚಕ್ರತ, ಮೋರಿ ಮತ್ತು ತ್ಯುನಿ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್​ ಅರ್ಪನ್​ ಯದುವಂಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಪುಷ್ಕರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಧಾಮಿ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಧಾಮಿ, ಅಪಘಾತವಾದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಬಸ್ ಕಲ್ಸಿ ಪ್ರದೇಶದ​ ಕ್ವಾನು- ಮೀನ್ಸ್​ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದ ಮಾಹಿತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್​ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಆಲರ್ಟ್​ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಏರ್​ಲಿಫ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿನಾಸ್-ಕ್ವಾನು-ಹರಿಪುರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸುಡೋಯ್ ಖಾಡ್ ಬಳಿ ಟ್ರಕ್‌ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಬಸ್​ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

