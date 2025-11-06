ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್; 20 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಸ್ ಲಕ್ನೋಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಉನ್ನಾವೋ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲಿಯಾರ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಆಗ್ರಾ- ಲಕ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಸ್ ಲಕ್ನೋಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಬಸ್ ವಾರಣಾಸಿ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಠಾತ್ತನೆ ಬಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ್ದು, ಜನರ ಕಿರಿಚಾಟ, ಆಕ್ರಂದನ ಕೇಳಿಸಿತು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಹಸಂಗಂಜ್ ಸಿಒ, ಅಪಘಾತದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಸಂಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಯುಪಿಇಐಡಿಎ) ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಬಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿತ್ತು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತಲಾಯಿತು.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಲಕ್ನೋದ ಲೋಕಬಂಧು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಗಾಯಾಳುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಾರಣಾಸಿ, ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ, ಪ್ರತಾಪ್ಗಢ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಜೌನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಸ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆವರಿಸಿದ ಮಂಜು: ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಂಜು ಆವರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಮಂಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
