ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್; ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂವಾದ 2026ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ
Published : June 24, 2026 at 7:38 AM IST
ಲಕ್ನೋ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವತ್ತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂವಾದ 2026ರ ಅಡಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರೋಡ್ ಶೋ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ರೋಡ್ ಶೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೋದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಮಾಲೋಚನೆ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂವಾದ 2026ರಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಐಟಿ - ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಿಐ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂರು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ: ಭಾರತದ 'ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ರೋಡ್ ಶೋನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ದೃಢವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬಲವಾದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಲಯ ನೀತಿಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಸಂಪರ್ಕ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏಕ-ಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ನೀತಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
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