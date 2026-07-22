ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಮಗನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ: ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿಗೆ ಮೊರೆ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರುವಂತೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 22, 2026 at 5:16 PM IST
ದೇವಾರಿಯಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗೊಂದರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ದೇವಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಶಾದ್ ಕುಟುಂಬ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿಶಾದ್ (21) ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿಶಾದ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಸಾವು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಿಶ್ಚಿತೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ಮೆಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೂನ್ 10ರಂದು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜುಲೈ 19ರಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಂದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ನಿಶಾದ್, ನನ್ನ ಮಗ ಟರ್ಕಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ. ಉಕ್ರೇನ್ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದ್ದ. ಆತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂವಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಯೋ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗು ಸಿರಿಯಾಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿವೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಬನಿಯಾನಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರುವಂತೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮರಳಿ ತರಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರುದ್ರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಷಾದ್, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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