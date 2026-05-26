ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಲ್​ ಡೆಕರ್​ ಎಸಿ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತ: 6 ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಬಸ್​ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Uttar Pradesh: 6 killed as bus overturns on Agra-Lucknow Expressway in Unnao
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 26, 2026 at 10:18 AM IST

ಉನ್ನಾವೋ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವೋದಲ್ಲಿನ ಆಗ್ರಾ-ಲಕ್ನೋ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ವೇಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಲ್​ ಡೆಕರ್​ ಎಸಿ ಬಸ್ಸೊಂದು ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದು ಆರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 10 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್​ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.15ಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತ ಘಟಿಸಿದ್ದು, ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿತು. ಬಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಂಬಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ, ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಬಂದು ಪಾರಾದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೃತರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂಬವರೂ ಸೇರಿದ್ದು, ಇವರು ಬಿಹಾರದ ಸಿವಾನ್‌ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಖೈದಿ ಛತ್ರಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಇತರರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮೂವರು ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲಕ್ನೋದ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್​ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಮಲಗಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಕ್​ ಹರಿದು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬರಬಂಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 35 ವರ್ಷದ ನೀರಜ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇವರೊಂದಿಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಾದ 13 ವರ್ಷದ ಅನುರಾಗ್, 10 ವರ್ಷದ ಅಂಶಿಕಾ ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷದ ಅಂಶು ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

