ETV Bharat / bharat

ರಂಜಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಹಲೀಮ್​: ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ರುಚಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಉಸ್ತಾದ್​ಗಳು

ಹಲೀಮ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರುವ ಈ ಉಸ್ತಾದ್​ಗಳಿಗೆ ರಂಜಾನ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

ustad-who-never-rests-busy-all-year-round-haleem-in-ramadan-weddings-and-functions-in-the-remaining-months
ಹಲೀಮ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ)​: ಅಡುಗೆ ಎಂಬುದು ಕಲೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರವೀಣರಾದರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದೂಟದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಉಸ್ತಾದ್‌'ಗಳ (ಮಾಸ್ಟರ್ ಷೆಫ್‌ಗಳು) ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಂಜಾನ್ ಆರಂಭವಾದಂತೆ ಈ ಬಾಣಸಿಗರು ನಗರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯವಾದ ಹಲೀಮ್ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಉಸ್ತಾದ್‌ಗಳಿಂದ ಕಲೆ ಕಲಿತ ಸಾವಿರಾರು ನುರಿತ ಅಡುಗೆಯವರೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಂಜಾನ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಲೀಮ್​ ಅಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಗಳು, ವಲೀಮಾ ಸ್ವಾಗತಗಳು, ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದಾವತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲೀಮ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಉಸ್ತಾದ್​ಗಳು ಯಾವುದೇ ಋತುಮಾನದಲ್ಲೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.

ಉಸ್ತಾದ್​ಗಳ ಬಳಿ ಕಲಿಕೆ: ಹಲೀಮ್ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಡುಗೆ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಿಕೆದಾರರು ಅನುಭವಿ ಉಸ್ತಾದ್​ಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸೇರಿ ಕಲಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು, ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹದವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಹಲವು ವರ್ಷದ ಕಲಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೌಶಲ್ಯದ ಅನುಭವದ ಮೇರೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್​ ಪಡೆದು ಗಳಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದಿ ಅಡುಗೆಯ ಮೂಲಗಳು: ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಹಲೀಮ್​​ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೆಮೆನ್​ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮುಂದೆ ಆರನೇ ನಿಜಾಮ್​ ಮಹಬೂಬ್​ ಆಲಿ ಖಾನ್​ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಅಡುಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು.

ಏಳನೇ ನಿಜಾಂ ಮೀರ್​ ಒಸ್ಮಾನ್​ ಆಲಿ ಖಾನ್​ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಅಡುಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು, ರಾಜರ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸೇರಿತು. ದಖ್ಖನಿ ಬಾಣಸಿಗರು ಇದರಲ್ಲಿ ನುರಿತರು. ಬಳಿಕ ಇದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿತು.

ustad-who-never-rests-busy-all-year-round-haleem-in-ramadan-weddings-and-functions-in-the-remaining-months
ಹಲೀಮ್​ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಸಿಗರು (ETV Bharat)

ನಿಜಾಂ ಕಾಲದ ಉಸ್ತಾದ್​ಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಅಡುಗೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ 10,000 ಬಾಣಸಿಗರಿದ್ದಾರೆ.

ರಂಜಾನ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ ವರಮಾನ: ರಂಜಾನ್​ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್​ ಮತ್ತು ಹಲೀಮ್​ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಉಸ್ತಾದ್​ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಾಣಸಿಗ ದಿನಕ್ಕೆ 3,000ದಿಂದ 8,000ದವರೆಗೆ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಿಸ್ತಾ ಹೌಸ್​ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಅಬ್ದುಲ್​ ಮಜೀದ್​ ಹೇಳುವಂತೆ, ರಂಜಾನ್ ಬಳಿಕ ಈ ಉಸ್ತಾದ್​ಗಳು ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲೀಮ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದು 10ರಿಂದ 12ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯ ಹದ, ಉರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಉಸ್ತಾದ್​ಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಋತುಮಾನದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಒಲವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಉಸ್ತಾದ್‌ಗಳು ಎಂದಿಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

HALEEM MAKING
USTAD DEMAND IN RAMADAN
RAMADAN DISHES
ಹಲೀಮ್
HALEEM IN RAMADAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.