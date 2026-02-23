ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಹಲೀಮ್: ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ರುಚಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳು
ಹಲೀಮ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರುವ ಈ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಅಡುಗೆ ಎಂಬುದು ಕಲೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರವೀಣರಾದರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದೂಟದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಉಸ್ತಾದ್'ಗಳ (ಮಾಸ್ಟರ್ ಷೆಫ್ಗಳು) ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಂಜಾನ್ ಆರಂಭವಾದಂತೆ ಈ ಬಾಣಸಿಗರು ನಗರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯವಾದ ಹಲೀಮ್ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳಿಂದ ಕಲೆ ಕಲಿತ ಸಾವಿರಾರು ನುರಿತ ಅಡುಗೆಯವರೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಲೀಮ್ ಅಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮದುವೆಗಳು, ವಲೀಮಾ ಸ್ವಾಗತಗಳು, ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದಾವತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲೀಮ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಋತುಮಾನದಲ್ಲೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.
ಉಸ್ತಾದ್ಗಳ ಬಳಿ ಕಲಿಕೆ: ಹಲೀಮ್ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಡುಗೆ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಿಕೆದಾರರು ಅನುಭವಿ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸೇರಿ ಕಲಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು, ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹದವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಹಲವು ವರ್ಷದ ಕಲಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೌಶಲ್ಯದ ಅನುಭವದ ಮೇರೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದು ಗಳಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದಿ ಅಡುಗೆಯ ಮೂಲಗಳು: ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಹಲೀಮ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೆಮೆನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮುಂದೆ ಆರನೇ ನಿಜಾಮ್ ಮಹಬೂಬ್ ಆಲಿ ಖಾನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಅಡುಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು.
ಏಳನೇ ನಿಜಾಂ ಮೀರ್ ಒಸ್ಮಾನ್ ಆಲಿ ಖಾನ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಅಡುಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು, ರಾಜರ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸೇರಿತು. ದಖ್ಖನಿ ಬಾಣಸಿಗರು ಇದರಲ್ಲಿ ನುರಿತರು. ಬಳಿಕ ಇದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿತು.
ನಿಜಾಂ ಕಾಲದ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಅಡುಗೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 10,000 ಬಾಣಸಿಗರಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ ವರಮಾನ: ರಂಜಾನ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಹಲೀಮ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಾಣಸಿಗ ದಿನಕ್ಕೆ 3,000ದಿಂದ 8,000ದವರೆಗೆ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಿಸ್ತಾ ಹೌಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ರಂಜಾನ್ ಬಳಿಕ ಈ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲೀಮ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದು 10ರಿಂದ 12ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯ ಹದ, ಉರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಋತುಮಾನದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಒಲವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಉಸ್ತಾದ್ಗಳು ಎಂದಿಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
