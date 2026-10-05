ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ: ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತ ಸುಲಿಗೆಕೋರರ ಬಂಧನ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತ ಸುಲಿಗೆಕೋರರನ್ನು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 5, 2026 at 11:49 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿಯ ಉಸ್ಮಾನ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಯಮುನಾ ಖಾದರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪ ನಡೆದ ಈ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಜನ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಸಿಮ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಇವರು ಉಸ್ಮಾನ್ಪುರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಡಗುತಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
#WATCH | Delhi: Two criminals, Mohammad Kaif and Mohammad Jaseem, sustained bullet injuries to their legs in an encounter with the Special Staff team of Northeast Delhi Police in the Usmanpur area. Both were shifted to a hospital for treatment. The Special Staff team had received information that the two accused were expected to reach their home in Usmanpur through a forested route. Acting on the information, the police team laid a trap in the area. Police said the two accused allegedly opened fire at the police team upon reaching the spot, following which the police retaliated. Two police personnel also came under fire, with bullets hitting their bulletproof jackets, but both escaped unhurt. Approximately 26 rounds were fired from both sides during the encounter. Further investigation is underway: Delhi Police— ANI (@ANI) October 5, 2026
ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮರಗಿಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಅಡಗಿದ್ದ ತಾಣದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಪೊಲೀಸರು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 26 ಸುತ್ತು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಪರಾಧಿಗಳ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿತಾದರೂ, ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬುಲೆಟ್ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ಜಾಸಿಮ್ ಅವರ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಂಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಭಜನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: