ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್​ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಬೇಡವಾದಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್​​ ಮಾಡಬಹುದು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್​ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದೇಶ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

MINISTER JYOTIRADITYA SCINDIA
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 2, 2025 at 3:35 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್​ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ, "ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಅಳಿಸಬೇಕೆ (ಡಿಲೀಟ್​) ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಂದು ವೇಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್​ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದವರು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಬೇಡ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್​ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಿಂಧಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.

"ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿ. ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಮೊದಲು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?: ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್​ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸುತ್ತೋಲೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 28 ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ, ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು 120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.

ಸೈಬರ್​ ವಂಚನೆ ವರದಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕಳವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ 'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ'ಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಫೋನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧ: ಆ್ಯಪ್​ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಇದು ಜನರ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಚು. ಈ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕದಿಯಲು ಬಯಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.

