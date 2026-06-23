ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನೇ ಬಳಸಿ!: ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ
ಮೆದುಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಪತ್ನಿ - ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷ ನೀಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ತಾಯಿ - ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ ತಂದೆ - ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ
Published : June 23, 2026 at 8:51 AM IST
ಚಿತ್ತೂರು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಪತ್ನಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಅವಳು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ಹತಾಶರಾದರು. ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತರೆ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ದಂಪತಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷ ನೀಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಾವೂ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ತಂದೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮನಕಲಕುವ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೂರದರ್ಶನ ಸೆಟ್ಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ ಕೂಡಾ ಅವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಂಡಲದ ಬಂಗಾರರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಾಮೋದರಂ ಪಲಮನೇರ್ ಮಂಡಲದ ಮಂಡಿಪೇಟ ಕೋಟೂರು ನಿವಾಸಿ (35), ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಂದೆ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಬಂಗಾರರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ಗೋಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ದಾಮೋದರಂ ಗಂಗಾಧರ ನೆಲ್ಲೂರು ಮಂಡಲದ ಅಪ್ಪಿರೆಡ್ಡಿ ಕಂಡ್ರಿಗದ ನಿರ್ಮಲಾ (28) ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ದಿಲೀಪ್ (12) ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ (10) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಲಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೆದುಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಲಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯರು ಚೇತರಿಕೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತಾಯಿತು. ದಾಮೋದರಂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವಿಪತ್ತಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ಅನಾಥರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಭಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಾವಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಸಹೋದರಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಲಾ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷ ನೀಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅವರೂ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಮೂವರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಮೋದರಮ್ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದಿದ್ದಾಗ ಸಹೋದರಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿ, ಸಂಜೆ ನಾಲ್ವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎನ್ಆರ್ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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