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ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್, ಇತರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ: ಟಿಟಿಡಿ

ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಟಿಟಿಡಿ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಒ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

TTD WEBSITE TIRUPATI DARSHAN TICKET TIRUMAL ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 1:32 PM IST

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ತಿರುಮಲ: ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಭೂವೈಕುಂಠ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ತಿರುಪತಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು, ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಡಳಿ (ಟಿಟಿಡಿ)ಯು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ದೇವರ ದರ್ಶನ, ವಸತಿ, ಅರ್ಜಿತ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಟಿಟಿಡಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಟಿಟಿಡಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು (ಟಿಟಿಡಿ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಚ. ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು, ಅನಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ನಂಬದಂತೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ: ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು, ರದ್ದಾದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಯುವ ಸಮಯಗಳ ಕುರಿತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಒ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ (ಎಸ್‌ವಿಬಿಸಿ) ಮೂಲಕವೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಪಡಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಂಬರ್​ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಟಿಟಿಡಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ (155257) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಂಬದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚಕರು ನಕಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌಧರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಕ್ತರ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೂಡಲೇ 98668 98630 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟಿಟಿಡಿ ಜಾಗೃತ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ ಬದ್ಧತೆವಾಗಿ ಎಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಒ, ಭಕ್ತರು ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಟಿಡಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

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ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್
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