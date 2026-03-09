ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ: ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಾಯ
ಚೀನಾದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 9, 2026 at 11:27 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಕುರಿತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ ರೈಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. .
ಭಾನುವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಸಿಎನ್ಎನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಉತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚೀನಾದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲು ಕೂಡ ಹಡಗುಗಳು ಕಾದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿವೆ ಎಂದರು.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಇಳಿಸಲು ಆರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಆ ತೈಲವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಸೋಣ. ಈ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಕೊರತೆಯ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋಣ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನೀತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತವೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 30 ದಿನಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅನುಮತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ತೈಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 100 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಕತಾರ್ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
