ಹಾರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ
ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಫ್ಎಸ್ಯುಐ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ನೀತಾ ಕೊಲ್ಹತ್ತಕರ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 15, 2026 at 5:19 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (47 ಕೋಟಿ ರೂಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೀಮನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಫ್ಎಸ್ಯುಐ) ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಫ್ಎಸ್ಯುಐ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮುಗ್ಧ ನಾವಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಳಂಬಗೊಂಡು ನಿಶಾಂತ್ ಉರ್ತನಾಥನ್ (ಎರಡನೇ ಅಧಿಕಾರಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಪಟ್ನಾಲ ಸುರೇಶ್, ಡೆಕ್ ಕೆಡೆಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಶರ್ಮಾ, ಫಿಟ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Mr. President @realDonaldTrump & @WhiteHouse,— FSUI (@FSUIINDIA) June 15, 2026
We welcome the historic US-Iran peace deal reopening the Strait of Hormuz, saving thousands of innocent seafarers’ lives.
We demand the US pay fair compensation of not less than $5 million to the families of the 4 seafarers… pic.twitter.com/jNtAwzMFps
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎಫ್ಎಸ್ಯುಐನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಚೇರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಫ್ಎಸ್ಯುಐ ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾವಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಂರಾತಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಗಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಾವಿಕರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು: ಓಮಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಬೆಲ್ಲೊ ಮೇಲೆ ಜೂನ್ 10 ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಪಟ್ನಾಲ ಸುರೇಶ್, ಆದಿತ್ಯ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಎಂಬ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ನಾವಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ 24 ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 28 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಹಡಗಿನ ಇಂಜಿನ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಹಡಗು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ನಿರ್ಬಂಧ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿಕ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿತು. ರೇಡಿಯೋ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದು ಇರಾನಿ ತೈಲವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ 35 ವರ್ಷದ ನಾವಿಕ ನಿಶಾಂತ್ ಉರ್ತನಾಥನ್ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯದ ವಿಳಂಬದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿತ್ತು.
ಆದಿತ್ಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಚಿಂತನೆ: ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಾವಿಕ ಆದಿತ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ. ಆತನಿಗೆ ಹಲವು ಕನಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಆತನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹಣ ಪಡೆದು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಅವರು, ಈ ಹಣವನ್ನು ಶಿವಾನಂದ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಹೊರತಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಗನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಗನ ಅಗಾಧ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು, ಆತನಂತೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಹೊರಟ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸಾವು: ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ