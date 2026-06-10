ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಮೋದಿ: ಶುಭ ಕೋರಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟರ್
ಮೋದಿ 4,399 ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : June 10, 2026 at 9:14 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಸೆನೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಕಸ್ನ ಸಹ - ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟರ್ ಜಾನ್ ಕಾರ್ನಿನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ 4,399 ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ @narendramodi ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮೂರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ 1.4 ಶತಕೋಟಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 4,399 ದಿನಗಳ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಕಾರ್ನಿನ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Congratulations to Prime Minister @narendramodi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister — 4,399 days of leadership earned through the trust of 1.4 billion people across three democratic mandates. From lifting 250 million out of poverty to making India the…
— Senator John Cornyn (@JohnCornyn) June 9, 2026
250 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರತರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ನಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
1952 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜವಹಾರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಮೇ 13 ರಂದು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೇ 27, 1964 ರವರೆಗೆ ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸುಮಾರು 4,398 ದಿನಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
1947-52 ರವರೆಗೆ ನೆಹರು ಅವರು, ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಿನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರೂಪ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು 1966 ರಿಂದ 1984 ರವರೆಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ದರು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರದ್ದಾದ ನಂತರ ನಡೆದ 1977 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
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