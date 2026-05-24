ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಇಂದು ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ
Published : May 24, 2026 at 4:10 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಇಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ರುಬಿಯೊ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಕುರಿತಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಮುಂದೆ ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆನೆಟರ್ ಟೆಡ್ ಕ್ರೂಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೈಕ್ ಪೊಂಪಿಯೊ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಟೀಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ರುಬಿಯೊ, ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ "ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಗುರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದವು, ಅವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು, ನಾವು ಅವರ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದೆವು. ಇರಾನ್ನ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು "ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು" ಮತ್ತು ದೇಶದ "ರಕ್ಷಣಾ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು" ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವು ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನಂತರ ರುಬಿಯೊ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಹಲವು ವಯಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ನವದೆಹಲಿಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ರುಬಿಯೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಯೋಗ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ (ಎಂಇಎ) ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ರುಬಿಯೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.
ರುಬಿಯೊ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರುಬಿಯೊ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು "ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೇವಲ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ "ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು" ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ "ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ" ಯುಎಸ್-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು "ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
