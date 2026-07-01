ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವು ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು. ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ. ಇದೀಗ ನಿರ್ಬಂಧ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ
Published : July 1, 2026 at 3:04 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೀಗ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಚೇರಿಯು (ಒಎಫ್ಎಸಿ) ಗುರುತಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವು?: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಆರ್ಆರ್ಜಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಶೌರ್ಯ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿವೆ.
ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದೇಕೆ?: ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸರ್ಕಾರ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿತ್ತು.
ರಾಡಾರ್ ಉಪಕರಣ, ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನಲ್ಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉಪಕರಣ, ರೇಡಿಯೋ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶೌರ್ಯ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಆರ್ಆರ್ಜಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪನಿಯು ರಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ಆರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಕ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಾಗಣೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ, ಲೋಕೇಶ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ರಷ್ಯಾದ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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