ಗುಜರಾತ್: ವಂತಾರದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಪುತ್ರ​; ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

ಅಮೆರಿಕದ ಬಿಲಿಯನೇರ್​ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮಗನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಂಪ್​ ಜೂನಿಯರ್​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​​ ಜೂನಿಯರ್​ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 21, 2025 at 3:50 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 4:18 PM IST

ಜಾಮ್​ನಗರ(ಗುಜರಾತ್​): ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ​ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಪುತ್ರ​ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂದು ಗುಜರಾತ್​ನ ಜಾಮ್​ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ 'ವಂತಾರಾ'ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ 'ವಂತಾರಾ'ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಜೂನಿಯರ್​, ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ 'ವಂತಾರಾ' ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ ನಡೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾ ದಿನ (ಗುರುವಾರ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಜ್ ಮಹಲ್‌ಗೆ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ಸ್ಮಾರಕದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿದು, ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ವಿಶ್ವದ ಹೊಸ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ಯುನೆಸ್ಕೋ)ಯ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೂ ಹೌದು.

2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್,​ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗು ಮಗಳು ಇವಾಂಕಾ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಜೊತೆಗೆ ತಾಜ್​ಮಹಲ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​ ಜೂನಿಯರ್​: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಕುಟುಂಬದ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮಗ, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಜಾತ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ.

ನ.21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉದಯಪುರದ ಜಗ್ ಮಂದಿರ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ನ ಮನಕ್ ಚೌಕ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿನ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುಎಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್‌ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಂಗಣ್ಣು: ಇರಾನ್‌ನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಮತ್ತದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬರುವ ಹಣ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಖರೀದಿಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನಿನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ: ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಜಿ ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಟೈಗರ್ ವುಡ್ಸ್

Last Updated : November 21, 2025 at 4:18 PM IST

