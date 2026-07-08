ಲೀಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ; ಅಮೆರಿಕದ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಇಡಿ
ಲೀಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ವಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಸ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 8, 2026 at 4:02 PM IST
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಲೀಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವರ್ತಕ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಪುಂಜ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯು 112.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 22 ಚರಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿವೆ.
ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭೂಮಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ED, Jaipur Zonal Office has provisionally attached 22 movable and immovable properties worth approximately Rs. 112.90 Crore in the form of land, industrial plots, residential properties situated in Delhi, Uttarakhand, Gujarat, Madhya Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra and Tamil… pic.twitter.com/bKDJ9Alded— ED (@dir_ed) July 7, 2026
ಲೀಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕುಟುಂಬದವರು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಒಡೆತನದ ಈ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರುವ ಜೈಪುರ ಇಡಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳವು (CBI) ಲೀಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ, 1860 ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1988ರ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಸಿಬಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ವಂಚಿಸಲು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸುಮಾರು 376 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ದಾಸ್ತಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಖಾತೆಗಳ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
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