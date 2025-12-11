ETV Bharat / bharat

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಪಸ್​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು: ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​

ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ವಲಸೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯುವ ಟ್ರಂಪ್ ಗೋಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಡ್​​ ಯೋಜನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 10ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

GOLD CARD LAUNCH
ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 11, 2025 at 2:01 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): "ಇಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ತೆರಳುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ವಲಸೆ ನೀತಿಯಾದ 'ಟ್ರಂಪ್​ ಗೋಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಡ್​' ನಿನ್ನೆಯಿಂದ (ಡಿಸೆಂಬರ್​ 10) ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, "ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದು ತರವಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಂಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ (ಶ್ರೀಮಂತ) ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂಥವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ವಲಸೆ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಉನ್ನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಾದ ವಾರ್ಟನ್, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಐಟಿಯಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು" ಎಂದರು.

ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಚಾಲನೆ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಹೊಸ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.

ತಮ್ಮ ಟ್ರುತ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ 'ಟ್ರಂಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್' ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಜನರ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಇದು ನೇರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅವರ ಈ ಘೋಷಣೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಗೋಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ವೀಸಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಯುಎಸ್​ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಡ್​ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಲಸಿಗರು 1 ಮಿಲಿಯನ್​ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ವೀಸಾ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ನೀಡಿದ್ದರು.

