ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ರಾಯಲ್ ಮದುವೆ: ಪಾಪ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಡಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಫಿದಾ!
ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉದಯಪುರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಬಿಲಿಯನೇರ್ ರಾಮರಾಜು ಮಂಟೇನಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನೇತ್ರಾ ಮಂಟೇನಾ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕುಟುಂಬದ ವಂಶಿ ಗಡಿರಾಜು ಸರೋವರಗಳ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಉದಯಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ರಾಮರಾಜು ಮಂಟೇನಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನೇತ್ರಾ ಮಂಟೇನಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕುಟುಂಬದ ವಂಶಿ ಗಡಿರಾಜು ಅವರ ಮದುವೆ ಸರೋವರಗಳ ನಗರಿ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.
ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಭವ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗ್ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಪಿಚೋಲಾ ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಗ್ ಮಂದಿರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಿವಾಹದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿದವು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಹೋಟೆಲ್ ಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಲೇಕ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಿಂದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಜಗ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ವರ ವಂಶಿ ಗಡಿರಾಜು ಜೈಪುರದ ಆನೆ ಮೇಲೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿತು.
ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ: ಸಂಜೆ ಉದಯಪುರದ ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಹಾಲಿವುಡ್ ಪಾಪ್ ತಾರೆ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಹ ಅವರ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್ ಉದಯಪುರ ರಾಯಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ "ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್" ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುಣಿಸಿದರು.
ರಾಯಲ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡಿಜೆ "ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ" ಕೂಡ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹುರುಪು ನೀಡಿತು. ಭವ್ಯ ಆರತಕ್ಷತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ತಂಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯು ಅತಿಥಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಅವರ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳಾದ "ಡ್ರೈವ್, ಟರ್ನ್ ಮಿ ಆನ್" ಮತ್ತು "ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯು" ಹಾಡುಗಳು ಝೇಂಕರಿಸಿದವು. ಅವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಹೌಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಗಳು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ಲಾಮರ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಗ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಪ್ಪು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನವವಿವಾಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಉದಯಪುರದಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಗು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ಈ ರಾಯಲ್ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
