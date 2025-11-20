ETV Bharat / bharat

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಸ್ಪೋಟಕ, ಜಾವೆಲಿನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ US ಸಮ್ಮತಿ: 93 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

US Approves 93 Million Defence Deal
93 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 20, 2025 at 10:31 AM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (DSCA) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಸ್ಪೋಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಾವೆಲಿನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $93 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಲಿದೆ.

ಜಾವೆಲಿನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ $45.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. Excalibur ಸ್ಪೋಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆ $47.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಾರಾಟವು ನಿಖರವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸೇನೆಯ ಬ್ರಿಗೇಡ್​ಗಳು ನಡೆಸುವ ದಾಳಿಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು DSCA ಬುಧವಾರ ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವು ಅಮೆರಿಕ - ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರನ ಭದ್ರತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ - DSCA ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 216 M982A1 ಎಕ್ಸಾಲಿಬರ್ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಸ್ಪೋಟಕಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ MDE ಅಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪೂರಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ (iPIK) ನೊಂದಿಗೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (PEFCS), ಪ್ರೈಮರ್‌ಗಳು, ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲಂಟ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಸಹ ಸೇರಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ದತ್ತಾಂಶ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬೆಂಬಲದ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ $47.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು DSCA ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

