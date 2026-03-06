ETV Bharat / bharat

UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಏಕಾಂಶ್ ಧುಲ್: ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಯುವಕ!

ಪಂಚಕುಲದ ಏಕಾಂಶ್ ಧುಲ್ ಅವರು ಯುಪಿಎಸ್​​ಸಿ 2025 - 26ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

upsc-2025-result-panchkula-akansh-dhul-secures-3rd-rank-in-upsc-2025-brings-pride-to-haryana
ಏಕಾಂಶ್ ಧುಲ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 6, 2026 at 5:55 PM IST

|

Updated : March 6, 2026 at 6:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಂಚಕುಲ (ಚಂಡೀಗಢ) : ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ) 2025-26ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂಚಕುಲ ಮೂಲದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಧುಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಏಕಾಂಶ್ ಧುಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಂಶ್ ಧುಲ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಕುಲದ ಸೆಕ್ಟರ್ 12/ಎ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ಅವರು ಏಕಾಂಶ್ ಧುಲ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಧುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಂಶ್ ಅವರ ನಿರಂತರ ಗಮನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಧುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ : ಏಕಾಂಶ್​ ಅವರು ಚಂಡೀಗಢದ ಸೆಕ್ಟರ್ 27ರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೂಲ್ ಭವನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢದ ಸೆಕ್ಟರ್ 26 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಕಬೀರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಏಕಾಂಶ್ ದೆಹಲಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬಿಎ ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಈ ಏಕಾಂಶ್​ ಧುಲೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಲೇ ಏಕಾಂಶ್​ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಲೇ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್​ ವೇಳೆ ಇವರು 342ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶದ ವೇಳೆ 295ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ 2026ರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಟವಾಗಿರುವ ಯುಪಿಎಸ್​​​ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್​ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ : ಈ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಧುಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಗನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವನ ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೊದಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಗ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೈಗೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವನು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಂದೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : UPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಅನುಜ್​ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ದೇಶಕ್ಕೇ ನಂ.1: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್​ ಕಮಟೆ ಫಸ್ಟ್​​

Last Updated : March 6, 2026 at 6:30 PM IST

TAGGED:

HARYANA IAS TOPPER
CIVIL SERVICES EXAM 2025
HARYANA CIVIL SERVICES ACHIEVERS
HARYANA
UPSC 2025 RESULT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.