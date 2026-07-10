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ವಿವಾಹ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಟನ್​ ಬದಲು ಚಿಕನ್​ ಬಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ: ರಣಾಂಗಣವಾದ ಮದುವೆ ಮನೆ

ಮದುವೆಯ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮಾಂಸದ ಬದಲು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಬಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ.

Uproar over chicken being served instead of mutton at wedding feast in saharsa
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 5:36 PM IST

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ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಸಹರ್ಸಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಊಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರನ ಕಡೆಯವರು ತಮಗೆ ಕುರಿ ಮಾಂಸದ ಊಟ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಊಟ ಬಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗಲಾಟೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಈ ಗಲಾಟೆ ಇರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಾಗ್ವಾದವು ಹಿಂಸೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹರ್ಸಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಷಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ರಾಜನ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಿಮ್ರಿ ಭಕ್ತಿಯಾರ್‌ಪುರ ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಲುಪರ್​ನ ಎಂಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಎಂಬುವರ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದ ಮದುವೆ ಮನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಣಾಂಗಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ವರನ ಕಡೆಯವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ತಮಗೆ ಕುರಿ ಮಾಂಸ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರು ಮಾತು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಮೊದಲು ವರನ ಕಡೆಯರು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯ ಕೆಲವರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ವರನ ಕಡೆಯವರ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲು ಮತ್ತು ರಾಡ್‌ಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ವರನ ಕಡೆಯ ಅರ್ಧ ಡಜನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಆಶಿಕ್, ಇರ್ಫಾನ್, ಹಸನ್, ಅಬ್ಬಾಸ್, ಜಬ್ಬಾರ್, ಅತಿಫ್ ಮತ್ತು ಮಹಬೂಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಿಮ್ರಿ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ಪುರ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಟನ್​ ಬದಲು ಚಿಕನ್​ ಬಡಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಊಟದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ಏಕಾಏಕಿ ವರನ ಕಡೆಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಗಾಯಾಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಟನ್​ ಬದಲಿಗೆ ಚಿಕನ್​ ಬಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾಹದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ವಿವಾದವು ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಹರ್ಸ ಸದರ್ ಎಸ್‌ಡಿಪಿಒ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

UPROAR OVER FOOD
CLASH FOR MUTTON
SAHARSA WEDDING CLASH
ಮದುವೆ ಔತಣಕೂಟ
FIGHT AT WEDDING

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