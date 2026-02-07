ETV Bharat / bharat

ಈಗ 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ UPI ಲಭ್ಯ: DPI ಅಳವಡಿಕೆ ಕುರಿತು 23 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

UPI now live in over 8 countries
DPI ಅಳವಡಿಕೆ ಕುರಿತು 23 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ (IANS)
February 7, 2026

ನವದೆಹಲಿ: ಯುಎಇ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಭೂತಾನ್, ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಮಾರಿಷಸ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ UPI ಈಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

UPI ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಣ ರವಾನೆಗೆ ಯುಪಿಐ ಅನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್/ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (DPI) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ 23 ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತಿನ್ ಪ್ರಸಾದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲವಾದ DPI ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು, ಡೇಟಾ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ಗಾಗಿ ಕ್ಯೂಬಾ, ಕೀನ್ಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾವೋ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ (LPDR) ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ (DPI) ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಭಾರತದ DPI ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅದರ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪೋರ್ಟಲ್ 18 ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ G20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಗ್ಲೋಬಲ್ DPI ರೆಪೊಸಿಟರಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ DPI ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಮುಖ DPI ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಹಾರಗಳೆಂದರೆ ಆಧಾರ್, UPI, CoWIN, API ಸೇತು, DigiLocker, Aarogya Setu, GeM, UMANG, DIKSHA, e-Sanzeevani ಮತ್ತು PM GatiShakti, ಇತ್ಯಾದಿ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟು ಶೇ. 28 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 21.70 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊತ್ತ ಶೇ. 21 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 28.33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ - ಎನ್‌ಪಿಸಿಐ ದತ್ತಾಂಶವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

