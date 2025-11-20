ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದೇ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮೋರ್ಚಾ (ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಂ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರ ಪುತ್ರ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದೇ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಪಟ್ನಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 20, 2025 at 9:27 PM IST

2 Min Read
ಪಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಜೆಡಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಬಿಹಾರದ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ 37 ವರ್ಷದ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಪಟ್ನಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರೆ, ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈವರೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಈ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡು ಹಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾರು: ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮೋರ್ಚಾ (ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಂ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರ ಮಗ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 1989 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ದೀಪಕ್ 37 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದು, ಮಣಿಪಾಲದ ಎಂಐಟಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣ: 2019-2020ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಸ್ನೇಹಲತಾ ಕುಶ್ವಾಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಸಾರಾಮ್‌ನಿಂದ ಸದ್ಯ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ (ETV Bharat)

ಅವರ ಈ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ದೀಪಕ್, "ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ಸಂಪುಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಚೆರ್ಚ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೊಸಬನಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, "ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿ ಸ್ನೇಹಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಾನ ತಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ನನ್ನ ತಂದೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಆರ್‌ಎಲ್‌ಎಂ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್: ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಪದಗ್ರಹಣ

