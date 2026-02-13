ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವಾ ವಲಯವನ್ನು $750–850 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಾದ ನೀತಿ ಆಯೋಗ
AI ಯುಗದಲ್ಲಿ 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ $265 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವಾ ವಲಯವನ್ನು $750–850 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಬೆಳೆಸಲು ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : February 13, 2026 at 4:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ : ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ $265 ಶತಕೋಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮವು "ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣ"ದಲ್ಲಿದೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಟೆಕ್ ಹಬ್ (FTH) 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ವಲಯವನ್ನು $750–850 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು AI-ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
'ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳು, ಮುಂದೆ ಪುನರ್ ಕಲ್ಪನೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (MeitY) ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಿಇಒ ಬಿವಿಆರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಡಿಜಿ (ಡಿಎಂಇಒ) ನಿಧಿ ಚಿಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಫೆಲೋ ದೇಬ್ಜಾನಿ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
'ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ 2047' ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಿವೋಟ್ ಎಂದು ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಗೋಯಲ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಮರುರೂಪಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಪ್ರಗತಿಪರ ನೀತಿ, ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಅಂತರ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು : AI ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯವು "ಕಾರ್ಮಿಕ-ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಐಪಿ-ನೇತೃತ್ವದ, ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಚಾಲಿತ ವಿತರಣಾ ಮಾದರಿಗಳ" ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವೆಚ್ಚ ಸಮರ್ಥ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಭಾರತವು ಈಗ AI - ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
2020–22ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 11–13 ರಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ. 8–10 ರಷ್ಟು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 2022 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ಶೇ. 7–8 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಟೈಯರ್-1 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಶೇ. 3–5 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
'ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೇವಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ AI ನೇತೃತ್ವದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಬಿಗಿಯಾದ ವೀಸಾ ಆಡಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ಥಳೀಕರಣ ಮಾನದಂಡಗಳು' ಈ ನಿಧಾನಗತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
2035ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ $750–850 ಬಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯವನ್ನು ತಲುಪಲು, ಉದ್ಯಮವು ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಎಜಿಆರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪೀಳಿಗೆಯ ಅವಕಾಶ : ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಿಇಒ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು, AI ಅಲೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "AI ನ ಉದಯವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸವಾಲಲ್ಲ; ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯ ಪೂಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
