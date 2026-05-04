ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸೋಲಿಸಿ ಯುಡಿಎಫ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ; ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಕೇರಳದ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ?
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಸನ್, ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಅವರ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : May 4, 2026 at 3:51 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: 2026ರ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಭಾರಿ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿದೆ. ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿರಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಯುಡಿಎಫ್ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆಯ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ, ಕೇರಳ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅನೇಕ ನಾಯಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವೂ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಸನ್ ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ರುವಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯುಡಿಎಫ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಆಡಳಿತದ ನಂತರ ಸಿಎಂ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಆಳವಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇರಳ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡರ್ ಪಕ್ಷದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಜನಾದೇಶವು ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ವಿಡಿ ಸತೀಶನ್
ಯುಡಿಎಫ್ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೀರ್ತಿ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಕ್ಷ ಸೋತರೆ ತಾನು ರಾಜಕೀಯ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತ್ತು. ಆ ಘೋಷಣೆಯೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಜೂಜಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೋಮು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಚತುರವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿದರು. ಬಲವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರು. ಸತೀಸನ್ ಅವರ ರಾಜಿಯಾಗದ ಶೈಲಿಯು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಂತರು ಮತ್ತು ಪಿ.ವಿ. ಅನ್ವರ್ ಪ್ರಸಂಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈ ಅವರ ನಿಲುವು ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ದೃಢ ಬೆಂಬಲವು ಅವರಿಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ವೆಲ್ಲಪ್ಪಳ್ಳಿ ನಟೇಶನ್ ತೀವ್ರ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎನ್ಡಿಪಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಧ್ವನಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಸತೀಶನ್ ಅವರದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಭಿಯಾನವು ಪ್ರಬಲವಾದ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲೀಗ್ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್, ಈಗಾಗಲೇ ಸತೀಶನ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
2006 ಮತ್ತು 2011 ರ ನಡುವೆ ವಿ.ಎಸ್. ಅಚ್ಯುತಾನಂದನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು 2011 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸತೀಶನ್, 2021 ರಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಅವರನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಭಾರಿ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, ಈಗ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷವು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ಗಳ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬೆಳೆದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಂತರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, 2021 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸಹಚರ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸತೀಶನ್ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಯುಡಿಎಫ್ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ . ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಅಂತಿಮ ಕಿಂಗ್ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭವಿಷ್ಯವು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು 2029 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಚನ್ನಿತ್ತಲ: ಸತೀಶನ್ ಹಾಗೂ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನಡುವಣ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಸಹ ಸಿಎಂ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ 2021 ರಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಡಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿರಿತನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹರಿಪಾಡ್ನ ಬೃಹತ್ ಮತದಾರರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
